إنجازات التعليم العالي بقطاع الجامعات الأهلية.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو جراف بعنوان " التعليم العالي في 10 سنوات":
_فازت مصر بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
_تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى 2019 و 2021.
_ عقد 265 اتفاقا ثنائيا بين الجامعات الحكومية ونظيرتها الأجنبية.
_93 اتفاقا ثنائيا بين الجامعات الخاصة ونظيرتها الأجنبية.
_13 برنامجا تنفيذيا بين وزارة التعليم العالي ونظيرتها.
_إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى.
_ عقد تعاون بين الجامعات التكنولوجية ونظيراتها الدولية.
_إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة.