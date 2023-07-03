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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة مباحث القاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بالمرج لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما"وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" .

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بأستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما،  وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المرج امن القاهرة تشكيل عصابى سرقة الهواتف مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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