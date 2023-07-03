عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة مباحث القاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بالمرج لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما"وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" .

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بأستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.