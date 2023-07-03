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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور ترجمة رواية "مرآة النسيان" عن دار العربي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "مرآة النسيان" للروائي التركي "جورسال كورات "، وترجمتها عن التركية سوسنة سيد، ويعد هذا هو التعاون الثالث بين المترجمة ودار العربي بعد روايتي سقوط شجرة الحور ووحيدة.

تدور أحداث الرواية في إطار تاريخي تشويقي عام ١٩١٥ في مدينة "نوشهير" بتركيا، تلك المدينة المعروفة بمغاراتها وكهوفها التي تشبه عالمًا كاملًا تحت الأرض.

 يصل الجنرال "ضياء بيه" ومساعده "خورشيد" وجنودهما إلى مدينة "نوشهير" من أجل نفي الأرمن، وذلك عقب أن أتموا مهمة الترحيل في مدن أخرى مثل "بوغازليان" و"إيغدالي" وغيرها، لكن الجنرال يبحث عن شيء ما في هذه المدينة قبل بدأ عمليات الترحيل؛ يبحث عن تابوت.

"جورسال كورات" هو كاتب تركي ولد عام ١٩٦٠. ودرس في جامعة أنقرة. نشر مقالات في عديد من الصحف والمجلات. وشارك في بعض الأفلام السينمائية ككاتب سيناريو. كما ألقى محاضرات في عدد من الجامعات.

جدير بالذكر أن رواية "مرآة النسيان " حائزة على "جائزة أورخان كمال للرواية" عام ٢٠١٧.

دار العربي للنشر والتوزيع رواية مرآة النسيان ل إطار تاريخي تشويقي كاتب تركي مقالات في عديد من الصحف رواية مرآة النسيان

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