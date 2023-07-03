القاضي: ثورة 30 يونيو إنجاز عظيم.. ويكفي تخلصها من وجه الجماعة الإرهابية

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو إنجاز عظيم، خاصة أننا استطعنا التخلص من وجه الإخوان، إضافة إلى مواجهة طاعون كان ممتدا معنا منذ أكثر من 80 عامًا، ويصور للناس أنه ممثل الإسلام والدين.

وأضاف المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الشعب اكتشف حقيقة الإخوان؛ بأنه ليس لها علاقة بالدين، ولا الدنيا، فهي جماعة تعمل لمصلحتها فقط.



وتابع المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الإخوان خطورتهم على المسلمين أنفسهم، لأنهم كانوا يرون أن أي تصور خارج الجماعة ينتقص منهم، وكانوا يستهدفون الدخول للأشخاص غير المنضمين للجماعة.