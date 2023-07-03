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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب في امتحانات الثانوية الأزهرية بسيناء إلى المستشفى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية في سيناء

تعرض مراقب دور  في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم نقل أحد المراقبين يبلغ من العمر 50 سنة من  لجنة بئر العبد الأزهرية إلى مستشفى بئر العبد التخصصي، بعد ارتفاع السكر .

وأكد محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على انتظام امتحان الفيزياء لطلبة القسم العلمي دون شكاوي، حيث لم تتلق غرفة عمليات المنطقة بالعريش أي إخطارات أو شكاوى بخوض سير الامتحان.

وأشار عبدالعظيم إلى تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية

٢٠ طالبا 

وتغيب 20 طالبا في امتحانات مادة الفيزياء من إجمالي عدد المقيدين والذي يبلغ 218 طالبا حيث بلغ عدد الحضور الحضور 198 طالبا وطالبة بنسبة الحضور  بلغت 91 % حيث أدى طلاب الثانوية الأزهرية في محافظة شمال سيناء الامتحانات دون أي شكاوى في 7 لجان على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة.
 

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سيناء امتحانات الثانوية المستشفى وعكة

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