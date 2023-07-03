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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية : نستأنف العمل غدا .. ومشروع العلاج متاح أونلاين

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن عودة خدمات اتحاد المهن الطبية، بعد أن توقفت خلال أجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن الاتحاد سيفتح أبوابه غدا أمام الأعضاء من النقابات المهنية الأربعة ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، وستتاح الخدمات بأكملها سواء خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمعاشات والإعانات، بدءا من غد.

وأضاف أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن خدمات مشروع العلاج متاحة أونلاين من اليوم أمام الأعضاء.

وتوقف العمل بالموافقات بالاتحاد خلال اجازة عيد الاضحي منذ الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاحد 2 يوليو وتم معاودة العمل اليوم الاثنين أونلاين.

تم  إطلاق موقعا إلكترونيا جديدا، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى لكافة الأعمال والخدمات، وكانت الأمانة العامة للاتحاد أعلنت في نهاية مارس الماضى عن بدء تنفيذ الموقع الإلكتروني الجديد ليشمل كافة أعمال وخدمات الاتحاد (المعاشات، والإعانات، ومشروع العلاج، والدمغة الطبية) ليتمكن الأعضاء من الاستفادة من خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور لمقر الاتحاد.

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