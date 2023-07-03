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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حقيقية ارتفاع أسعار الكانزات الفارغة.. والألومنيوم يسجل 130 ألف جنيه للطن

صدى البلد

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية،  ان اسعار خام الألومنيوم للشهر الجديد لم يتم إعلانها من جانب شركة مصر للألومنيوم.

وأوضح محمد المهندس في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” ان  سعر طن الألومنيوم يترواح  بين 99.000 إلى 102.000 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر بـ 14% بحسب قائمة الأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ليسجل بعد الضريبة نحو 130 الف جنيه للطن.

وينشر “ صدى البلد”  أسعار خام الألومنيوم كالتالي .

سعر لفات الألومنيوم 6 مم

سجل سعر لفات الألومنيوم 6 مم، ثباتا محققا 99.500 جنيه للطن.

سعر سلك الألومنيوم - 9مم H14

وصل سعر طن السلك لـ99.150 جنيه.

سعر شرائح الألومنيوم البارد

سجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند مستوياته المرتفعة، ليصل عند 102 الف  جنيه للطن.

سعر سلندرات «الأسطوانات»

ثبت سعر طن السلندرات عند ٨٦ الف  جنيه.

سعر لفات الألومنيوم البارد

وسجل  سعر طن لفات الألومنيوم البارد 100 الف  جنيه.

سعر سلك الألومنيوم - 9 مم H12

وسجل سعر طن السلك ثباتًا، عند 99.000 جنيه

وحول ما تردد عن ارتفاع أسعار الكانز، أوضح محمد المهندس أن الكانزات تدخل فى صناعة الالومنيوم كمعالج وليس خامة أساسية، إلا انها ترتفع بالتبعية لارتفاع اسعار الخامات.

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