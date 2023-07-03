خشية الضربات الروسية.. إعلان من بولندا بشأن وضع أنظمة باتريوت في البلاد

كشف وزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك، أن بلاده تريد أن يبقى نظام باتريوت الألماني في البلاد على الأقل حتى آخر العام.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أرسلت ألمانيا ثلاث وحدات دفاع جوي باتريوت إلى بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية في يناير لمنع الضربات الصاروخية.

ورحب وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو وقتها بقرار ألمانيا إرسال نظام الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا من أجل مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الروسية.

وتنوي بولندا شراء أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت" بصفقة تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار، بحسب ما أعلنه "البنتاجون" الأربعاء الماضي.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 48 منصة إطلاق باتريوت "باك-3" و644 صاروخ "باك-3 ام اس اي".