مشاجرة عنيفة في منتجع سياحي بالغردقة تثير جدلاً على وسائل السوشيال ميديا

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لمشاجرة قيل أنها وقعت فى أحد المنتجعات السياحية الواقعة جنوب مدينة الغردقة ، اليوم الإثنين، وهى مشاجرة عنيفة بين عدد من ملاك الوحدات السكنية بالمنتجع، مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الفندق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة المروعة، حيث قام الأطراف المتنازعة بالاعتداء على بعضهم البعض باستخدام الكراسي الخاصة بالمطعم التابع للمنتجع، إضافة إلى تبادل السباب المتبادل بينهم.

وقد نتج عن هذه المشاجرة تحطيم الواجهات الزجاجية للفندق وحدوث خسائر فادحة.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الطرفين المتنازعين لم يتقدموا بأي شكاوى رسمية أو محاضر للسلطات المحلية، حيث تم التوصل إلى تسوية الأمر بالصلح بينهما.

مصدر مطلع أكد صحة وقوع المشاجرة بين ملاك الوحدات السكنية داخل المطعم، مشيرًا إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام بعض المتورطين بتأجير وحداتهم لآخرين بشكل مخالف للإجراءات المنظمة لذلك.

وأفاد المصدر، بأن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات طفيفة بين بعض المشاركين في المشاجرة، بالإضافة إلى إصابة بعض العاملين في الفندق.

وفيما يتعلق بالتبليغ الرسمي للحادثة، أكد المصدر أن الفندق لم يبلغ أي من الجهات المعنية بالواقعة حتى الآن، إلا أن وزارة السياحة تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الحادثة.

ويُشير التقرير إلى أن هذه الحادثة المثيرة للجدل تجسد أهمية تطبيق الإجراءات الصارمة والقوانين المنظمة لتأجير الوحدات السكنية داخل المنتجعات السياحية، وتوضح ضرورة الالتزام بها من قبل الملاك لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.