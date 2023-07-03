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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد لقطات من عبور أحدث سفينة حاويات بالعالم خلال رحلتها الأولي بقناة السويس

خلال العبور
خلال العبور

عبرت سفينة الحاويات "ONE INNOVATION"، التي تعد الأحدث في العالم، المجري الملاحي لقناة السويس، وذلك في أولى رحلاتها البحرية. 

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ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كبير المرشدين أول، للصعود على السفينة  ONE INNOVATION " والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وتعد رحلة السفينة هي الرحلة البحرية الأولى لها التي تعبر خلالها من قناة السويس متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

وتتميز السفينة "ONEINNOVATION" بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.4 متر، وغاطسها 16.4 مترًا، وتبلغ حمولتها الكلية 236 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24136 حاوية.

وطبقا لما ذكره موقع "فيزيل فايندر" المتخصص في تحركات ورحلات السفن حول العالم، فإن السفينة عبرت القناة ووصلت إلى البحر المتوسط من مخرج القناة الشمالي في بورسعيد، متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

وتعتبر سفينة الحاويات من أضخم سفن الحاويات التي تم بناؤها حديثًا في اليابان، وترفع علم دولة ليبريا ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.4 متر، وغاطسها 16.4 مترًا، وتبلغ حمولتها الكلية.  

وتعتبر السفينة هي الأولى من ضمن 6 سفن، تم طلب بنائها مؤخرا ضمن السفن التي تقلل من الانبعاثات الكربونية ضمن الاتجاه العالمي للحفاظ على البيئة.

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سفن الحاويات سفينة الحاويات هيئة قناة السويس المجرى الملاحي لقناة السويس المجرى الملاحي

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