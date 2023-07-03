فشل في سرقته| أمن الإسماعيلية يكشف غموض إصابة سائق تاكسي بالرصاص ..خاص

كشفت مباحث الإسماعيلية، سر غموض حادث إصابة شخص بطلق ناري في اعتداء اخر عليه بمساكن الاعلام بنطاق قسم ثالث.



وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن المتهم الذي القي القبض عليه فور قيامه بالاعتداء علي اخر بسلاح ناري في محيط مساكن الاعلام، حاول سرقة تاكسي المجني عليه وعندما فشل اصابه بطلق ناري في القدم محاولا الهرب ولكنه فشل.



القي القبض علي المتهم، وجاري التحقيق لمعرفة الأجهزة المعنية في الواقعة.

واصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة بمساكن الإعلام بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، بورود بلاغ بسماع صوت دوي أعيرة نارية بمحيط مساكن الإعلام.



علي الفور، توجهت الأجهزة الأمنية المعنية الي مكان الواقعة، وتبين اصابة شخص في مشاجرة بطلق ناري، والقي القبض علي المتهم.



تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان الحادث ونقل المجني عليه الي المستشفي.