غدا.. تضامن النواب تناقش قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي ظهر غداً الثلاثاء بالدور الأول بمبنى المجمع إستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 نائبا ،أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بدعم صندوق قادرون باختلاف".

يأتى ذلك بحضور وزارات العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلي هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.