الجيش السوداني يوجه الدعوة إلى الشباب للمشاركة في الحرب

دعا الجيش السوداني، تنفيذا لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة بالتوجه لأقرب وحدة عسكرية.

وأشار إلى أنه تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وأن عليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية.

وأصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانًا، الجمعة الماضي، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.