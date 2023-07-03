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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 237 طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

 

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٣٧ طن و ٨٤٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٥٣٣٢٨٥ طن و ٠٦٧ كيلو قمح.

 

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

 

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الاقماح المحلية الأقماح المحلية الموردة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المزارعين توريد محصول القمح حصاد وتوريد محصول القمح صوامع وشون

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