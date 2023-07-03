عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: الإخوان أصيبوا بالعمى حول أعداد المصريين في ثورة 30 يونيو|فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بالعمى، حول أعداد المصريين الذين نزلوا للشارع، لذا رفض الإخوان تلبية رغبة الشعب سواء بالرحيل أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

txt

عماد الدين حسين يجيب على سؤال ماذا لو استمر حكم الإخوان لمصر؟..فيديو

txt

عماد الدين حسين: 3 يوليو ترجمة لثورة 30 يونيو واستجابة لمطالب الشعب.. فيديو

وأضاف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "يجب على المواطنين التفرقة بين الأزمات التي يشهدها العالم مؤخرًا، موضحًا أن النقد أمر ضروري لكي يعدل المسئولين من مهامهم ويقدمون أفضل الخدمات، ولكن هناك مسلمات يجب وضعها فوق أي انتقادات مثل «ثورة 30 يونيو».

وتابع "منذ إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، هدفها إنهاك الأنظمة والحكومات، وعقب 2011، كان هناك رغبة في إدخال الأسلحة في مصر، من أجل حدوث حرب أهلية، وكان العنف هو السائد"، موضحا: " هناك أعضاء من جماعة الإخوان، طالبوا بإنشاء قوات عسكرية وشرطية، كما أن الإخوان خلال فترة حكمهم ظهرت قلة قدرتهم السياسية".

وأوضح: "دعوة القوات المسلحة للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو، كما القوات المسلحة جلست أكثر من مرة مع محمد مرسي، وكان الرد في النهاية الرد الرفض لانصياع مطالب الشعب، كما أنهم  رفضوا حضور لقاء الحوار والوطني 2 يوليو 2013".

الإخوان الإرهابية إعداد المصريين الاعلامية رشا مجدى الإخوان جماعة الإخوان عماد الدين حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

ترشيحاتنا

ليس خيالًا.. فرنسا قريبة من حرب أهلية.. مواجهة وغضب بين الشرطة والأقليات

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

ضربة موجعة.. الذهب يتراجع 5% عالميًا وهذه أسعاره محليًا بعد عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ