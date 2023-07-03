عماد الدين حسين: الإخوان أصيبوا بالعمى حول أعداد المصريين في ثورة 30 يونيو|فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بالعمى، حول أعداد المصريين الذين نزلوا للشارع، لذا رفض الإخوان تلبية رغبة الشعب سواء بالرحيل أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "يجب على المواطنين التفرقة بين الأزمات التي يشهدها العالم مؤخرًا، موضحًا أن النقد أمر ضروري لكي يعدل المسئولين من مهامهم ويقدمون أفضل الخدمات، ولكن هناك مسلمات يجب وضعها فوق أي انتقادات مثل «ثورة 30 يونيو».

وتابع "منذ إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، هدفها إنهاك الأنظمة والحكومات، وعقب 2011، كان هناك رغبة في إدخال الأسلحة في مصر، من أجل حدوث حرب أهلية، وكان العنف هو السائد"، موضحا: " هناك أعضاء من جماعة الإخوان، طالبوا بإنشاء قوات عسكرية وشرطية، كما أن الإخوان خلال فترة حكمهم ظهرت قلة قدرتهم السياسية".

وأوضح: "دعوة القوات المسلحة للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو، كما القوات المسلحة جلست أكثر من مرة مع محمد مرسي، وكان الرد في النهاية الرد الرفض لانصياع مطالب الشعب، كما أنهم رفضوا حضور لقاء الحوار والوطني 2 يوليو 2013".