طارق الخولي: لولا بيان 3 يوليو لدخلت مصر نفقا مظلما لمئات السنوات

علق طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

وقال طارق الخولي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" يوم 3 يوليو يمثل لحظة فاصلة في تاريخ مصر ".

وأضاف طارق الخولي:" لولا 3 يوليو لدخلت مصر في نفق مظلم لمئات السنوات، و3 يوليو هو إعلان رسمي لاستراد الهوية المصرية ".

وتابع طارق الخولي:" علينا دور مهم لتذكرة المصريين بما فعله الإخوان في مصر، ويجب ألا ننسى ما فعله الإخوان في مصر ومخططتاتهم لإسقاط مصر ".

وأكمل طارق الخولي:" أتذكر حصار جماعة الإخوان الإرهابية لمدينة الإنتاج وأعمال العنف والشغب في مختلف انحاء الجمهورية التي نفذها الإخوان ".