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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخولي: لولا بيان 3 يوليو لدخلت مصر نفقا مظلما لمئات السنوات

طارق الخولي
طارق الخولي

علق طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

 

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 وقال طارق الخولي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"   يوم 3 يوليو يمثل لحظة فاصلة في تاريخ مصر ".

 

وأضاف طارق الخولي:"  لولا 3 يوليو لدخلت مصر في نفق مظلم لمئات السنوات، و3 يوليو هو إعلان رسمي لاستراد الهوية المصرية ".

 

وتابع طارق الخولي:"  علينا دور مهم لتذكرة المصريين بما فعله الإخوان في مصر، ويجب ألا ننسى ما فعله الإخوان في مصر ومخططتاتهم لإسقاط مصر ".

 

وأكمل طارق الخولي:"  أتذكر حصار جماعة الإخوان الإرهابية لمدينة الإنتاج وأعمال العنف والشغب في مختلف انحاء الجمهورية التي نفذها الإخوان ".

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