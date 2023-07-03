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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

أنهى بيراميدز، الشرط الأول أمام البنك الأهلي، متقدمًا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطارمواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

أحرز إسلام عيسي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة الثالثة من خلال تسديدة قوية عن طريق من داخل منطقة الجزاء سكنتالشباك في أعلى مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 51 أحرز فخري لاكاي  من خلال ركلة جزاء بعد عرقلة لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء من اللاعب موسى دياوارا.


 وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من.-

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا


 

خط الهجوم.. كريم بامبو
 

بينما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

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