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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إصلاح فواصل وإجراء صيانة لكباري الطريق الدولي

إصلاح فواصل
إصلاح فواصل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من إصلاح فواصل كوبري كلش، الواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، باتجاه بلطيم، استجابة للأهالي وما تلقاه محافظ كفر الشيخ من رسائل من عدد من المواطنين، وما تلقته الصفحة الرسمية للمحافظة.

وتابع اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أعمال إصلاح الفواصل بحضور المهندس عبد الحميد حسن، مدير عام المشروعات، والمهندس أحمد سامي، مدير مشروعات، والمهندس عبد الحميد حامد عمار، مدير الصيانة بالمنطقة الـ 13، والمهندس أحمد عارف، مدير الطرق.

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ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في أعمال إصلاح الفواصل، واللواء حسام الدين، مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء أحمد باسم الكرداني، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الـ 13.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، ستبدأ من الغد، إجراء الصيانة اللازمة، لكل كباري رافد الطريق الدولي الساحلي، في الاتجاهين، سواء فواصل الكباري العلوية على طريق الرافد، وهي 4 كباري علوية بالإضافة لفواصل الكباري السطحية.

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الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام الطريق الدولي الساحلي الطريق الدولى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين هيئة العامة للطرق والكباري جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

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