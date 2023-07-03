كفر الشيخ .. إصلاح فواصل وإجراء صيانة لكباري الطريق الدولي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من إصلاح فواصل كوبري كلش، الواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، باتجاه بلطيم، استجابة للأهالي وما تلقاه محافظ كفر الشيخ من رسائل من عدد من المواطنين، وما تلقته الصفحة الرسمية للمحافظة.

وتابع اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أعمال إصلاح الفواصل بحضور المهندس عبد الحميد حسن، مدير عام المشروعات، والمهندس أحمد سامي، مدير مشروعات، والمهندس عبد الحميد حامد عمار، مدير الصيانة بالمنطقة الـ 13، والمهندس أحمد عارف، مدير الطرق.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في أعمال إصلاح الفواصل، واللواء حسام الدين، مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء أحمد باسم الكرداني، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الـ 13.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، ستبدأ من الغد، إجراء الصيانة اللازمة، لكل كباري رافد الطريق الدولي الساحلي، في الاتجاهين، سواء فواصل الكباري العلوية على طريق الرافد، وهي 4 كباري علوية بالإضافة لفواصل الكباري السطحية.

IMG-20230703-WA0131

IMG-20230703-WA0130

IMG-20230703-WA0128

IMG-20230703-WA0129

IMG-20230703-WA0127

IMG-20230703-WA0125