عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. 93.08% نسبة توريد الأقماح المحلية هذا الموسم

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن توريد 260 ألفاً و30 طناً و748 كيلو قمح محلى موسم 2023 ، لـ 22 شونة وصومعة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة، بنسبة توريد 93.08%.

محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لـ 50 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية

رفع 2230 طن مخلفات خلال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.
 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 214 ألف فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل ، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

ازالة الاشغالات الحبوب الغذائية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المزارعين المواقع التخزينية بدء موسم الحصاد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن عمليات التوريد عمليات توريد كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لـ 50 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية

رفع 2230 طن مخلفات خلال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

غدا.. انقطاع مياه الشرب بالحامول في كفر الشيخ لإحلال وتجديد الخط الرئيسي

مركز شباب بيلا ينظم مهرجان الإسكيت ضمن فعاليات العيد أحلى بكفر الشيخ

ضبط 6 أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1920 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ| صور

نادي كفر الشيخ يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلي

توافد كبير على كورنيش البرلس ومصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

ضربة موجعة.. الذهب يتراجع 5% عالميًا وهذه أسعاره محليًا بعد عيد الأضحى

السعودية .. بيان عاجل من هيئة الزكاة بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ