عاشور: جماعة الإخوان كان لديهم رغبة لتدمير الشرعية القضائية

أكد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، أن حصار الاخوان للمحكمة الدستورية كان الشرعية الحقيقية لهم من استخدام العنف، خاصة أن الجماعة الإرهابية كان لديهم محاولات لتدمير الشرعية القضائية.

وقال سامح عاشور، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن

جماعة الاخوان المسلمين تنظيم غير مؤهل للحكم، خاصة أن الحكم كان يدار من مكتب الإرشاد، وليس من محمد مرسي.

السياسة التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، أنه كان هناك غضب من الشعب المصري، على السياسة التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان.

