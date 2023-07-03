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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على البنك الأهلى بثلاثية نظيفة

بيراميدز
بيراميدز

نجح نادي بيراميدز في التأهل إلي نصف نهائي كأس مصر بعد التفوق على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

 

أحرز إسلام عيسي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة الثالثة من خلال تسديدة قوية عن طريق من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في أعلى مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 51أحرز  فخري لاكاي الهدف الثاني في شباك البنك الأهلي من خلال ركلة جزاء بعد عرقلة لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء من اللاعب موسى دياوارا.

وحصل موسي دياوارا على البطاقة الحمراء بعد عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو حكم أكد قرار ركلة الجزاء واشهر البطاقة الحمراء في وجه موسى دياوارا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة.

 

وعزز إسلام عيسي تقدم نادي بيراميدز في الدقيقة 60 عقب إحراز الهدف الثالث من خلال عرضية أرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسلام عيسى بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بصعوبة ليتابعها إسلام عيسى مجددا لتسكن الشباك

وينتظر بيراميدز مواجهة الزمالك والمقاولون العرب لتحديد منافسه في دور نصف نهائي كاس مصر 

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من.-

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا


 

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

استاد القاهرة الدولي البنك الأهل البطاقة الحمراء اسلام عيسي استاد القاهرة أبو جبل

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