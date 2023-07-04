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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يدعم نمو القطاع.. برلماني: لا بد من عودة نظام الدورة الزراعية

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تأمين الاستهلاك المحلي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال العمل على التوسع في مساحات الأراضي الزراعية، سواء بشكل أفقي أو رأسي.

وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، واحد من أهم مشروعات التنمية الزراعية الذي يستهدف زراعة المحاصيل الأعلى عائد اقتصاديا، كما يتسم بكونه مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل المهمة محليا.

عودة نظام الدورة الزراعية

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة عودة نظام الدورة الزراعية؛ لما له من أهمية في تحقيق النمو بالقطاع الزراعى، وذلك بالتزامن استصلاح ملايين من الأراضي حيث أن هذا النظام من أهم أسس الزراعة الحديثة.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن قطاع الزراعة شهد طفرة فريدة من نوعها بتوجيهات الرئيس السيسي، التي تدعم تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن الإهتمام بالزراعة والتصنيع الغذائي يقودنا إلي المسار الصحيح للنمو.

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