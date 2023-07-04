صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بتأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي من كأس مصر، وذلك بعد انتصاره على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، "اللاعبون في حالة جيدة، وهو ما أسهم في استقرار النتائج، والهدف المبكر سهل المهمة كثيرا، إضافةً إلى إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل".

وأردف قائلًا: "التأهل لنصف نهائي الكأس يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة".

وحول هوية منافس بيراميدز في الدور نصف النهائي، والذي سيكون الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، قال سعيد: "لا يهمني من يتأهل بين الزمالك والمقاولون العرب، أنا أركز مع فريقي ومستعد للمتأهل من الفريقين سواء الزمالك أو المقاولون العرب".

وحول مسألة حسم الدوري ومدى تسليم بيراميدز بتتويج الأهلي المتوقع بالدوري، قال هاني سعيد: "الدوري لم يحسم والحظوظ ما زالت قائمة، لكن المسألة ليست سهلة والأمور ليست بأيدينا".

وفي سياقٍ آخر، أكد هاني سعيد أنه لا مجال للاستغناء عن البوركيني بلاتي توريه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار سعيد إلى أن نادي بيراميدز لم يتفاوض مع إمام عاشور حتى الآن، لكنه إضافة إلى أي فريق ينضم إليه وساعدهم في تتويج الزمالك بالدوري في آخر موسمين.

وشدد سعيد على أن وليد الكرتي لن يرحل من بيراميدز ولن ينتقل للأهلي، وهو سعيد في بيراميدز ومستمر في صفوف الفريق.