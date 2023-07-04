محمد عبد العزيز: راهنا على الشعب والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من الإخوان

تحدث النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو 2013.

وقال محمد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة “الأولى” ، :"" قبل ثورة 30 يونيو كنا نراهن على الشعب المصري القادر على تنفيذ هذه المعجزة وإنقاذ الدولة المصرية من الإخوان ".

أضاف محمد عبد العزيز :" راهنا على القوات المسحلة المنحازة لإرادة الشعب المصري ".

وتابع محمد عبد العزيز:" الشعب المصري نفذ معجزة وخرج بالملايين لإسقاط الإخوان والقوات المسلحة انحازات لإرادة الشعب وخرجت القوات المسلحة ببيان 3 يوليو الذي انقذ مصر ".

وأكمل محمد عبد العزيز:" بيان القوات المسلحة الأول الذي أمهل الجميع 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب كان بداية لانحياز القوات المسلحة للشعب ".

وواصل محمد عبد العزيز :" الإخوان وضعوا رهانا على دول أخرى مثل أمريكا، ودول أوروبا؛ من أجل مساندتهم، لكن إرادة المصريين كانت واضحة ولا يمكن تجاهلها ".