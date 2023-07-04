من ثمار 30 يونيو.. مشروع التأمين الصحي الشامل بأسوان

عرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا يرصد مكاسب ثورة ٣٠ يونيو وعلي رأسها منظومة الصحي الشامل من خلال جولة بمستشفيات أسوان.

وقال الدكتور طه محمود جابر مدير مستشفي المسلة باسوان،:"مستشفي المسلة باسوان كان لها باع طويل في مكافحة الأمراض المعدية.

وأضاف،:' المستشفي كان لها طويل مكافحة كورونا وفيروس سي، متابعا:"تم تطوير المعامل وكان ينقصنا العناية المركزة وقمنا باضافاتها.

واضاف،:" لدينا وحدة خاصة بعلاج الكلي ووحدة الجهاز الهضمي، مضيفا:" انضمام المستشفي ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمراة