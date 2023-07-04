تحسبا لانفجار بركان أوبيناس.. بيرو تعلن حالة الطوارئ

قال رئيس الوزراء بيرو، إن بلاده ستعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحيطة ببركان أوبيناس في منطقة موكويغوا الجنوبية، حيث ينفث أكثر البراكين نشاطًا في البلاد، الرماد، منذ عدة أيام.

ومن جهته، أوضح المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci)، في بيان، إنه تم رفع حالة التأهب للمنطقة إلى اللون "البرتقالي" من الأصفر، وفقًا للمعايير الوطنية؛ بعد أن أظهر البركان تسرب الرماد الذي وصل ارتفاعه إلى 1700 متر.

وتعد جنوب بيرو، منطقة توجد بها مواقع تعدين مهمة، وموطن لعشرات من البراكين النشطة.

وتقع بيرو أيضًا في منطقة تسمى 'حلقة النار' في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نسبة عالية من الزلازل والنشاط البركاني.

وقال رئيس الوزراء البرتو أوتارولا، للصحفيين، في قصر الحكومة: إنه من المحتمل إعلان حالة الطوارئ في الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل توفير 'الإجراءات الوقائية اللازمة' للمنطقة.

ونصح المعهد الوطني للدفاع المدني، سكان المنطقة البالغ عددهم 2000 نسمة، بالابتعاد عن البركان، وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وأضافت السلطات، أنه تم تسليم “أقنعة ونظارات” للسكان.

ويشار إلى أنه في عام 2019، أجلت السلطات البيروفية، مئات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بركان أوبيناس؛ بعد الانفجارات وانبعاثات الرماد التي حدثت وقتها.