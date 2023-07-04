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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يمكن استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة الحساسة؟| خبيرة تجيب

هل يمكن استخدام الماسكات
هل يمكن استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة الحساسة؟

هل يمكن استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة الحساسة؟.. يمكن استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة الحساسة، ولكن يجب اتباع بعض الإرشادات لتجنب أي تهيج أو حساسية للبشرة.

خبيرة التجميل زينب مجدي، قالت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أولاً، يجب اختيار المكونات الطبيعية الناعمة، والتي لا تسبب تهيج البشرة، مثل “الألوفيرا، والكمون، والشوفان، والخيار، والحليب، والعسل، والأفوكادو”.

ثانياً، يجب تجربة الماسك على منطقة صغيرة من البشرة قبل استخدامه على الوجه بالكامل، وذلك للتأكد من عدم وجود أي رد فعل سلبي.

ثالثاً، يجب تجنب استخدام أي مكونات قد تسبب حساسية للبشرة، ويفضل استشارة طبيب الجلدية إذا كانت البشرة حساسة أو تعاني من أية مشاكل جلدية.

رابعاً، يجب تجنب ترك الماسك على الوجه لفترة طويلة، والتأكد من شطفه جيداً بالماء الفاتر.

بشكل عام، يمكن استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة الحساسة، شرط اتباع الإرشادات اللازمة، والتأكد من عدم وجود أي رد فعل سلبي.

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