عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم ولن تغيبوا عن تفكيري.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

حسن الرداد
حسن الرداد

أحيا الفنان حسن الرداد، ذكري وفاة والده وشقيقه الراحلين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب حسن الرداد: "الذكرى السنوية الـ ٢٠ لأخى و نور عينى المغفور له بإذن الله فقيد الشباب #فادى_الرداد و منذ ايام قليلة كانت الذكرى  الـ ١٩ لأبي ومثلى الأعلي المغفور له بإذن الله الاستاذ نبيل الرداد".


وتابع: "لم ولن تغيبوا عن تفكيرى لحظة واحدة، افتقدكم فى كل الاوقات وذكرياتنا الكثيرة هى اللى انا بعيش بها، اسال الله العظيم ان يتغمدكم برحمته و يجعل قبركم روضة من رياض الجنة ارجو الدعاء لأخى ووالدي بالرحمة".

آخر أعمال حسن الرداد


ويجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023.
وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبل بعد الانتهاء من اختيار أبطال العم.

الفنان حسن الرداد حسن الرداد أفلام حسن الرداد فادي حسن الرداد اخبار حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

السعودية.. قرار عاجل يخص الوافدين وتنفيذه في هذا الموعد

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

موضوعات متعلقة

ناس محروقة من شخصي.. خالد الغندور يفتح النار على مهاجميه بهذه الرسالة

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

صديق عزيز.. خالد الغندور ينعى علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

حلا شيحة تنعى علاء عبد الخالق

بالأورانج.. ياسمين عبدالعزيز تخطف القلوب في أحدث ظهور

فنان كبير.. عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق

تحدى نظرات المجتمع بالفوتوغرافيا.. عبده باشا أول مصور من ذوي الهمم| فيديو

ترشيحاتنا

وقت إضافي ولا ركلات جزاء.. ماذا يحدث حال تعادل المنتخب الأولمبي وغينيا؟!

الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني من 15 يوليو

أوائل الدبلومات الفنية 2023| نائب وزير التعليم يهنئهم تليفونيا والنتيجة خلال ساعات

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها

بالقانون .. حظر إقامة منشآت لتداول المخلفات الخطرة دون ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم الجدي.. أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل أبدا

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ