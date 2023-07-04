لم ولن تغيبوا عن تفكيري.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

أحيا الفنان حسن الرداد، ذكري وفاة والده وشقيقه الراحلين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب حسن الرداد: "الذكرى السنوية الـ ٢٠ لأخى و نور عينى المغفور له بإذن الله فقيد الشباب #فادى_الرداد و منذ ايام قليلة كانت الذكرى الـ ١٩ لأبي ومثلى الأعلي المغفور له بإذن الله الاستاذ نبيل الرداد".



وتابع: "لم ولن تغيبوا عن تفكيرى لحظة واحدة، افتقدكم فى كل الاوقات وذكرياتنا الكثيرة هى اللى انا بعيش بها، اسال الله العظيم ان يتغمدكم برحمته و يجعل قبركم روضة من رياض الجنة ارجو الدعاء لأخى ووالدي بالرحمة".

آخر أعمال حسن الرداد



ويجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبل بعد الانتهاء من اختيار أبطال العم.