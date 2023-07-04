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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في هدوء.. طلاب الثانوية الأزهرية أدبي ينتهون من امتحان الصرف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

انتهى منذ قليل، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، من أداء امتحان مادة الصرف، وذلك ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023. 

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، حيث كان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والاسئلة من المقرر الذي تم شرحه. 

كما بدأ الآن طلاب القسم الأدبي، في امتحان مادة الانشاء، في الفترة المسائية من امتحانات اليوم. 

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية، جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية الازهرية الأسئلة الامتحان الإنشاء امتحانات الثانوية مادة الصرف

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