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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمهندس في إنهاء حياة شخص بمشاجرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس لقتله شخص اثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر إحالة القضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور والمقيدة برقم 3240 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "احمد.م.ا.م" - 37 سنة - مهندس - مقيم الحي الأول، العبور القليوبية - لأنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المجني عليه يوسف شريف بيومي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة ان المتهم احرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. 
وتعود احداث الواقعة عندما اكدت مصرع المجنى إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاح أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.

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