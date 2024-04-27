مسؤول في حماس يكشف موقف الحركة من اقتراح الهدنة الإسرائيلي..فرصة ضئيلة لقبول العرض

في تصريح نقلته تايمز أوف إسرائيل، أعرب مسؤول كبير في حماس عن شكوكه بشأن احتمال قبول حماس للاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وأشار المسؤول إلى أن حماس ترى أن الفرصة ضئيلة لقبول العرض دون "تعديلات جوهرية".

وفقا للمسؤول، فإن الاقتراح الإسرائيلي لا يرقى إلى مستوى معالجة المخاوف الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بمسألة انسحاب غزة والوقف الشامل لإطلاق النار. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الاقتراح.

يشمل الوضع 129 فردًا اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، مع عدم اليقين بشأن وضعهم الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتجز حماس رفات جنديي الجيش الإسرائيلي أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، إلى جانب مدنيين إسرائيليين، هما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين دخلا قطاع غزة طوعا في عامي 2014 و2015، على التوالي.