مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية

تفقد، اليوم الثلاثاء، فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات آخر العام للشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة معهد فتيات فايد وتضم لجان ( فتيات فايد و بنين فايد).

ووجه فضيلته بتوفير الوقت المناسب والهدوء للطالبات وكان امتحان اليوم الفترة الأولى مادة الصرف والفترة الثانية مادة الإنشاء للقسم الأدبى.

وتأكد الدكتور بيومي من وجود وتوفير مياة الشرب للطلبه والطالبات ووجود الطبيب والزائرة الصحية بنطاق اللجنة لخدمة أبنائنا الطلبه والطالبات.

وأثنى فضيلته على جهود العاملين بتلك اللجان وتنفيذهم تعليمات وضوابط العملية الامتحانية.