عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية

خلال الجولة
خلال الجولة

 تفقد، اليوم الثلاثاء، فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات آخر العام للشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة معهد فتيات فايد  وتضم لجان ( فتيات فايد و بنين فايد).

فشل في سرقته| أمن الإسماعيلية يكشف غموض إصابة سائق تاكسي بالرصاص ..خاص

 ووجه فضيلته بتوفير الوقت المناسب والهدوء للطالبات وكان امتحان اليوم الفترة الأولى  مادة الصرف والفترة الثانية مادة الإنشاء   للقسم الأدبى.

 

 وتأكد الدكتور بيومي  من وجود وتوفير مياة الشرب للطلبه والطالبات ووجود الطبيب والزائرة الصحية بنطاق اللجنة لخدمة أبنائنا الطلبه والطالبات.

وأثنى فضيلته على جهود العاملين بتلك اللجان وتنفيذهم تعليمات وضوابط العملية الامتحانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

ترشيحاتنا

رسمياً.. إيران تنضم لمنظمة شنجهاي للتعاون

الزراعة × المحافظات.. رصد أي تعديات على الأراضي والتصدي لها خلال إجازة العيد

الضحايا من عائلة واحدة| مجزرة إرهابية تسقط قتلى وجرحي في دولة عربية..تفاصيل

مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ