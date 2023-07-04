والدها رفض خطبتها.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بسُم فئران في سوهاج

حاولت فتاة في منتصف العشرينات من العُمر، إنهاء حياتها بتناولها مادة سامة عبارة عن سُم فئران، داخل منزل أسرتها بناحية السقرية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة فتاة بحالة إعياء شديد وقئ مستمر لتناولها مادة سامة عبارة عن سُم فئران.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعوة "أية ع.ح- 25 سنة- لا تعمل- وتقيم بناحية السقرية"، وبسؤال والدها المدعو "عدلي ح.ع- 64 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز"، قرر تناول نجلته المذكورة سُم فئران بالمنزل؛ بسبب ارتباطها بأحد الأشخاص ورفضه إتمام خطبتها له.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.