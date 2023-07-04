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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الكهرباء في أوروبا تهبط دون الصفر بسبب الطاقة الشمسية| تفاصيل

أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء

هبطت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى ما دون الصفر مسجلة مستويات قياسية منخفضة أثناء عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أدى ارتفاع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتجاوز العرض للطلب.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، فأنه في ظل تنامي أعداد الألواح الشمسية عبر كافة أنحاء المنطقة؛ تفيض الإمدادات الرخيصة من شبكات الكهرباء بداية من بريطانيا وصولاً لفرنسا والدنمارك. 

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واستقرت الأسعار عند سالب 500 يورو لكل ميغاواط/ساعة لبعض الفترات في ألمانيا وهولندا خلال مزاد الأحد الماضي للعقود الفورية لبورصة الكهرباء الأوروبية (Epex Spot SE). وهبطت عدة فترات من التداول، أمس الإثنين، دون الصفر مسجلة أسعاراً بالسالب أيضاً، وهو حدث استثنائي في يوم من أيام منتصف الأسبوع التي يكون الطلب فيها مرتفعاً عادة.

وتعد الأسعار السلبية شائعة في فصل الصيف وأثناء العطلات الرسمية، لا سيما إذا كانت الرياح قوية ولكن الألواح الشمسية حالياً تتسبب بنفس الزيادة. يملك مديرو الشبكات خيار الدفع مقابل تخفيض المعروض أو رفع الطلب. وتخطت طفرة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة حجم الطلب، ما يظهر الصعوبة التي تواجهها شبكات الكهرباء لاستيعاب التقلبات الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة.

طفرة الطاقة الشمسية 

وعادت الأسعار لمستوياتها الإيجابية أمس الإثنين، مع تحقيق الأسعار لقفزة قبل يوم واحد من تسجيل أدنى مستوياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. رغم ذلك، جرى تداول الكهرباء عند أسعار منخفضة في ألمانيا والدنمارك بلغت 0.06 يورو لكل ميغاواط/ساعة أثناء ذروة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بوقت مبكر من فترة ما بعد الظهيرة.

وأوضح أندرياس غاندولفو، محلل "بلومبرغ إن إي أف": شهدنا طفرة بالطاقة الشمسية في محيط منطقة وسط أوروبا، التي تلعب دوراً بارزاً عندما يتعلق الأمر بمدى تطور أسعار الكهرباء، ومن المتوقع مشاهدة أسعار بالسالب بصورة متنامية. أتوقع أن يحدث هذا طوال الشهر الجاري وخلال أغسطس المقبل".

ورغم ذلك، استقرت الأسعار دون الصفر لعقود تسليم بعد ظهر يوم الإثنين في ألمانيا وهولندا والدنمارك، ومن المتوقع أيضاً تكرار هذه الظاهرة مع مضي أوروبا قدماً في خطط نشر أعداد قياسية من الألواح الشمسية خلال الأعوام المقبلة، بهدف تقليص الطلب على الوقود الأحفوري الذي يسبب تغيرات مناخية.

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