انهيار ونظرات وداع .. مشاهد من جنازة علاء عبد الخالق

انهار الفنان حميد الشاعر بمجرد وصوله إلى مسجد ورؤيته جثمان صديقه علاء عبد الخالق، ولم يتمالك محمد محيي نفسه وبكي واحتضنه.

حرصت الفنانتان منى عبدالغني، وحنان، أعضاء فرقة الأصدقاء، التواجد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لتوديع عضو الفرقة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، كما تواجد المطرب حميد الشاعري وعدد من اصدقاء الراحل

وانهار المطرب حسام حسني فور وصول جثمان صديقه المطرب علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة واقترب حسام من الجثمان داخل الصندوق ليلقي نظرته الأخيرة على صديق عمره .

حرص الفنانان حسام حسنى ومحمد محيى على الحضور مبكراً إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، حيث وصلا بعد حضور الجثمان مباشرة إلى المسجد.

نعي الفنان محمد حماقي، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد حماقي عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “خالص عزائي لأسرة الفنان الكبير علاء عبد الخالق.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

