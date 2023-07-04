بعد ظهوره مع فتاة.. رد فعل غير متوقع من ابنة عمرو دياب

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب ، مع إحدى الفتيات يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع دولة أوروبية.

وظهر الهضبة برفقة الفتاة ، والتي يبدو أنه يعيش معها قصة حب جديدة.

وفي رد فعل غير متوقعة من ابنته نور تجاهلت تلك الأخبار، ونشرت ستوري عبر حسابها على انستجرام وكتبت عليها :"مين مفتقد فيديوهاتي".

وتداول رواد السوشيال ميديا ، صورا للهضبة عمرو دياب برفقة إحدى الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.



وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو أنها غير مصرية.

عمرو دياب :

فاجأ المطرب الكبير عمرو دياب ، الجميع بإقامة حفل داخل قصره الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي للإعلان عن مشروعه الجديد، والذى يشاركه فيه أحد رجال الأعمال الإمارتيين.

ويشمل مشروع عمرو دياب الجديد سلسلة من الفنادق الخاصة داخل مصر وخارجها تحت اسم اللوكندة ، وهو الاسم الذى اختاره الهضبة لمشروعه الجديد.

ابنه عمرو دياب :

حرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

وانتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغان جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر ، انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.