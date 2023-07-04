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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الاتحاد الكويتي يشارك بـ120 لاعبا ولاعبة في البطولة العربية للجودو بالعلمين

صدى البلد

تلقى مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، اتصالا من يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي أكد من خلاله المشاركة بـ 120 لاعبا ولاعبة في منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وتضمن الاتصال أيضا قرار الاتحاد الكويتي بتنظيم معسكر للاعبين في القاهرة قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية.

ويستعد اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين.

وأعلن اتحاد الجودو عن إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من معظم الدول العربية.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة منافسات البطولة، في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري تهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتعريف الأشقاء العرب على جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الأندية العربية، بالإضافة للأندية المصرية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

وأضاف "مرزوق"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير الرياضة في كل الهيئات والمؤسسات، وأن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة جاء تماشيا مع جهود الدولة في تنشيط ملف السياحة.

وتابع: "أنجزنا عددا كبيرا من الملفات على مستوى رياضة الجودو، وبات لدينا منتخبات قوية في المراحل العمرية المختلفة، وهدفنا خلق أجيال جديدة تحمل العلم المصري في كل المحافل الدولية والقارية.

مرزوق علي رئيس الاتحاد العربي الاتحاد الكويتي

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