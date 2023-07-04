التفاصيل الكاملة.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، ظهر يوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من المستوطنين المتطرفين، إثر تعرضهم لعمليتي دهس وإطلاق نار، في تل أبيب.

وذكرت أن عملية الدهس في تل أبيب، تزامنت مع جلسة أمنية لتقييم الأوضاع كان يترأسها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



تفاصيل عملية الدهس والطعن

ويشير الموجودون في المكان إلى إمكانية أن تكون العملية عملية دهس وطعن، نظرا لوجود مصاب مطعون في رقبته فيما صوت إطلاق الرصاص نجم عن تحييد منفذ عملية الدهس.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه به وصل بالسيارة إلى شارع بنحاس روزين من الجنوب إلى الشمال واصطدم بالمشاة الذين كانوا يقفون عند المركز التجاري بشارع بنحاس روزين، ثم نزل من السيارة وقام بطعن الآخرين بأداة حادة، لينتهي الأمر بتحييده بإطلاق النار عليه.

الإصابات

ووفقا لـ "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإنه بحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 10 أشخاص من بينهم 3 بحالة حرجة.

أفادت مصادر أولية بوقوع عملية هجوم دهسا في شارع بنحاس روزين في تل أبيب ما تسبب بإصابة نحو 10 أشخاص من بينهم 3 حالات حرجة.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: "إنه في الساعة 1:08 مساءً ، تم تلقي تقرير على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة دان وسط تل أبيب، حول عدد من الإصابات على ما يبدو من حادث سيارة في شارع بنحاس روزين".

وبحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 5 ضحايا في الحال.

فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى إصابة 7 أشخاص في الحادث: 3 في حالة خطيرة، 2 في حالة متوسطة و 2 في حالة خفيفة تم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون وإيخيلوف (حسب المصادر الطبية).



منفذ العملية

وأعلنت شرطة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أن منفذ عملية الدهس شاب فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن عملية دهس وطعن نفذت شمالي تل أبيب عبر منفذ واحد ولم تشمل إطلاق نار، مؤكدة أنها على خلفية قومية.

وأشارت "ريشت كان" العبرية، إلى أنه تم تحييد منفذ العملية، مبينة أنه كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي.

وفقا لمصادر فلسطينية فإن منفذ العملية ناشط في حماس يدعى حسين هللوجة، 23 عاما، من سكان بلدة السموع جنوب جبل الخليل.

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن "منفذ عملية تل أبيب دخل إلى الخط الأخضر بتصريح طبي وهو أعزب وكان دخل منذ أيام للعلاج".

وقال صالح العاروري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أعقاب العملية: "المقاومة قادرة على مباغتة العدو من أقل مكان متوقع". وعقب حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس عقب على الهجوم: "العملية في "تل ابيب"، هي الرد الأولي على جرائم الإحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".



