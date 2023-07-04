للعودة من إجازة عيد الأضحى.. اعرف مواعيد القطارات الإضافية

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك من بين الإجازات التي يرغب المواطنون فى قضائها مع الأسرة، وعليه يستقل الكثير منهم القطارات كوسيلة سريعة .



قطارات إضافية لرحلات العودة



وتسعي الدولة إلى تقديم كافة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر من خلال ضخ القطارات الإضافية للعودة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة بعد عودة العمل فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة.



وتوفر هيئة السكة الحديد قطارات إضافية للوجهين القبلي والبحري من أجل رحلات العودة من الإجازة والتي استمرت لمدة أسبوع للقطاع الحكومي.

وتتنوع القطارات الإضافية ما بين قطارات إسباني وروسي وأيضا قطارات VIP وغيرها من القطارات التي يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحجز.

مواعيد القطارات الإضافية خلال رحلة العودة

وتأتي مواعيد القطارات الإضافية خلال رحلة العودة كما يلي:

- قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساء يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

- كما يمكن للمواطنين الحجز فى قطارات تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء.

- وتشمل القطارات الإضافية لرحلات العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساء يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

- كما تتضمن القطارات الاضافية قطارا خاصا رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- تتضمن القطارات الاضافية “قطار روسي” ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساء يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- كما تشمل أيضا “قطار روسي” ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

- قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان -القاهرة حتى يوم 1 يوليو يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

- تتضمن القطارات الاضافية الأخري قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساء.

- كما تشمل أيضا قطار 2251 يقوم من اسوان إلى الإسكندرية الساعة 6:30 مساء ويصل وجه بحري الساعة 11:50 صباحًا.

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت



وتوفر هيئة السكة الحديد الوقت والجهد علي المواطن من خلال إتاحة الحجز تذاكر القطارات اونلاين دون الوقوف فى طوابير شباك التذاكر.

- ويمكن للمواطن الراغب فى حجز تذاكر القطارات الدخول على موقع السكة الحديد كخطوة أولى.

-فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة ومحطة القيام وأيضا تحديد محطة الوصول.

- كما يقوم المواطن بتحديد تاريخ الرحلة والضغط علي بحث والتي يعقبها ظهور شاشة بها رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- وتتضمن هذه الخطوة اختيار رقم المقعد أسفل القائمة ثم القيام بتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

- وأخيرا يتم سداد قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع الالكتروني إما عن طريق الفيزا أو خدمات فوري.