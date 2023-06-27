قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات|شاهد

انطلق قطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام لتقديم خدمات التنقل السريع لضيوف الرحمن بين محطاته.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد جاء ذلك بعد 90 يوما شهدت إجراء التجهيزات اللازمة للتشغيل والتأكد من إتمام أعمال الصيانة كافة وإتمام 36 فرضية قبل موسم الحج؛ حيث يتنقل القطار بين تسع محطات، وفق «الإخبارية».

من جانبه قال باهر رضوان، مدير الاتصال المؤسسي بالخطوط الحديدية السعودية «سار»، إن القطار يتميز بأنه مترو فريد من نوعه يمكنه تغيير حركته وفق متطلبات الحدث ويعمل عبر خمس حركات مختلفة بناء على مناسك الحج.