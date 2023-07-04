تخدم مصلحة الأهلي.. الوداد المغربي يضم صفقة جزائرية

أكد تقرير صحفي، تعاقد نادي الوداد المغربي مع اللاعب الجزائري إلياس شتى، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن الوداد المغربي حسم صفقة إلياس شتى لتعزيز الخط الخلفي للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأضافت أن انتقال إلياس شتى إلى الوداد بمثابة إشارة واضحة على إمكانية رحيل يحيى عطية الله عن الفريق البيضاوي، وخوض مغامرة جديدة خارج الدوري المغربي.

هل ينضم عطية الله للأهلي؟

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا دخول اللاعب يحيى عطية الله قائمة اهتمامات النادي الأهلي المصري، لخلافة النجم التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن الأهلي توج مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.