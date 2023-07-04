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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: 11 مليار جنيه تكلفة تطوير القطاع الصحي خلال 9 سنوات

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات تطوير القطاع الصحي بسوهاج خلال 9 سنوات تجاوزت 11 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سوهاج في جميع أحياء ومدن وقرى المحافظة.

 

وأشار إلى أن  القطاع الصحي بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشهد أكبر عملية تطوير وتحديث شامل لجميع المستشفيات، والوحدات، والمراكز الطبية؛ لتتماشى مع احتياجات المرضي، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بجودة عالية، وتطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية المختلفة بما يليق بالمواطنين، ومقدمي الخدمة على حد سواء.

 

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حياة كريمة بمحافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال تطوير القطاع الصحي شملت 12 مستشفى عام، ومركزي، و136 وحدة صحية، ومركز طبي "إنشاء جديد"، و44 وحدة، ومركز طب يرفع كفاءة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطة الدولة الاستثمارية، بالإضافة إلى تزويد تلك المستشفيات والوحدات والمراكز بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

 

ولفت الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن عمليات الإنشاء الجديد والتطوير شملت مستشفيات طهطا العام، وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيا، وكذلك جهينة المركزي وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيًا.

كما تم تطوير  مستشفي حميات جرجا، وصيانة وتطوير المستشفى العام، لافتا إلى أنه جاري العمل في إنشاء وتطوير مستشفيات جرجا العام، وطما، والمراغة، والمنشاة والعسيرات، والبلينا، ودار السلام، وساقلتة المركزي.

 

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال التطوير شملت أيضا 136 وحدة صحية، ومركز طبي انشاء جديد، وتم الانتهاء من 8 وحدات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تسليمها وهي تعمل الآن بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه جاري العمل بـ128 وحدة صحية، ومركز طبي، وتم رفع كفاءة 44 وحدة صحية ومركز طبي وتطويرها وتعمل بكامل طاقتها.

 

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