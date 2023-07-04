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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء عبد الخالق في لقاء سابق: حققت نجاحات كبيرة بأغاني حميد الشاعري

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

قال الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إن عمار الشريعي كان يريد أن يقوم بوضع أغنية وطنية له في آخر كل ألبوم فني يقوم به ولكن هذه الفكرة لم تنفذ لعدة أسباب أهمها عدم اكتمال الفرقة الفنية والظروف السياسية في ذلك الوقت.

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وأضاف "علاء عبد الخالق" خلال حوار تليفزيوني سابق في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع علي قناة "الحياة"، أنه توقع بعد عمله في فرقة الأصدقاء أن شركات الإنتاج الفني سوف تتهافت عليه من أجل العمل معهم ولكن لم يحدث ذلك وذهب إلى شركة إنتاج ولكنه لم يوفق ولم توافق الشركة علي إنتاج البوم له.

وتابع الراحل علاء عبد الخالق، أنه شارك مع المطرب حميد الشاعري في العديد من الأغاني الدويتو وحققت هذه الأغاني نجاحات واسعة.

الإعلامي عمرو الليثي الراحل علاء عبد الخالق الفنان الراحل علاء عبد الخالق المطرب حميد الشاعري برنامج واحد من الناس شركات الإنتاج الفني

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