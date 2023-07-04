شريهان تنعي المطرب علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الكبيرة شريهان المطرب علاء عبد الخالق ، والذى توفي صياح اليوم الثلاثاء.

وكتبت شريهان، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بشديد من الحزن، أنعي إنسان غالي، وزميل عزيز الفنان علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الاهل الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون".



وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على حضور الجنازة ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وعلي رأسهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد محي وحسام حسني وسامح الصريطي.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.