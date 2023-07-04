الجمعة.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في وسط البلد

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة المقبل، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

يستمر الحفل لمدة ثلاث ساعات، ويعد الحفل استمرار للتعاون بين الحجار والجهة المنظمة، حيث قدم الحجار عددًا كبيرًا من الحفلات داخل النادي.



يذكر أن أكد الفنان علي الحجار، أنه أخطأ في حق نفسه كثيرا بشكل شخصي ولكن ليس فنيا.

وقال الحجار: "فنيا معرفتش أدير موهبتي بطريقة الذكاء الاجتماعي وعرفت أن مدير الأعمال يا إما يكون مؤسسة أو حد عنده خبرة بمجالي ومؤمن به أكثر مني".

وأضاف علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه اختار الطريق الصعب في المجال الفني، مؤكدا أنه اختار طريق مختلف في الغناء رغم اختلاف السوق، مضيفا: "في عز الدنيا ما كانت ماشية في اتجاه كنت في اتجاه تاني".

وتابع: "عندي أغاني افراح موجودة حتى الان، وأنا مش ضد الغناء الايقاعي ولكن باختبار الكلام اللي مش ماشي دلوقتي وأنا مع الشعر، وغنيت في أفراح كتير وإلى الان بيجي لى افراح ولكن من الناس اللي بتفهم في الفن".

ومن ناحية أخرى قال علي الحجار، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مدحت صالح صديقه ومغني كبير وله قدر كبير كمغني ولكن لا يعرف سبب انتقال فكرة المشروع إليه، متابعا: "محدش كلمني عن مشروعي وفوجئت أن المؤتمر اتعمل وببساطة لقيت جمال بخيت بيكلمني وبيقول أن في مؤتمر عملته دار الأوبرا مع مدحت صالح اسمه مدحت والكبار وهو بيقولي ده الاسم الحركي لمشروع 100 سنة غناء".