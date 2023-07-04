شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك المقاولون بكأس مصر

أحرز شيكابالا هدف عالمى في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 54 من تسديدة صاروخية ، في المباراة المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر .

أفتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 16 عن طريق زيزو من علامة جزاء.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 ، عن طريق تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء، وأضاف سيف الجزيري الهدف الثاني من تسديدة مباغته من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

سجل الزمالك الهدف الرابع برأسية الجزيري من عرضية رائعة من نداى أمام المقاولون العرب في الدقيقة 51

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.