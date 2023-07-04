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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام كاريكا: علاء عبد الخالق طلب حذف جملة غريبة في آخر أغانيه

عصام كاريكا
عصام كاريكا

نعى الفنان عصام كاريكا، المطرب علاء عبد الخالق، معقبا أن “الأغنية التى غناها الراحل معه ولم يتم طرحها فى الأسواق حتى الآن، بها جملة غريبة جدا وهى ”إحنا خايفين نيجي جنبك.. تتكتب شهادة وفاتنا".

وأضاف كاريكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر ببرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور:" فى أحد الأيام تلقيت اتصالا هاتفيا من علاء عبد الخالق وقال لى: أنا يمكن مقدرش أكمل الأغنية دي، فاتصرف فيها، وبالفعل منحها لحميد الشاعري.. الراحل علاء عبد الخالق كان شخصية متفائلة، وله جمهور كبير وأغانيه لن تموت".

وتابع: "علاء عبد الخالق بعد غناء هذه الأغنية اتصل بيا تاني يوم وقال لى: بلاش كلمة شهادة وفاتنا دي، فقلت له: ممكن نغيرها، وبعدها أصيب بأزمة صحية وتم تأجيل استكمال الأغنية لحين تعافيه صحيا".
 

علاء عبد الخالق عصام كاريكا توك شو بسمة وهبة 90 دقيقة

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