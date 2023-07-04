مصطفى عمرو يحقق ذهبية دفع الجلة بدورة الألعاب العربية

حقق مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مصطفى عمرو في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وقام محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة خلال مراسم رفع علم مصر.

كانت بعثة ألعاب القوى وصلت أمس للجزائر وتصل بعثة رفع الأثقال يوم 9 يوليو.