بسمة وهبة تنعى علاء عبدالخالق: كان شخصا مهذبا

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الراحل علاء عبدالخالق، موضحةً: "هذا الفنان الرائع لم يختلف معه أو عليه أي شخص، كان رجلا جميلا وشخصا مهذبا ومحترما".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "جيل كامل ينعي كل ذكرياته، لأنه فنان كبير وأصيل، وملايين من المصريين والعرب قلوبهم حزينة بسبب رحيله، لدينا أعداد كبيرة من المنشورات والشرايط والصور لعلاء عبدالخالق المتداولة على السوشيال ميديا".

وتابعت بسمة وهبة : "نتحدث عن جزء من ذكرياتنا، والفنان الراحل كانت بدايته مع فرقة الأصدقاء واكتشفه الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، وكانت هذه الفرقة تضم الفنانة والإعلامية الزميلة منى عبدالغني والفنانة المعتزلة حنان، وكانت بدايتهم أغنية وإحنا فايتين على الحدود، وكانت من أجمل الأغاني التي غناها كل الشباب، حيث عبرت عن حب الوطن وأثرت في الصغير والكبير".



