عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تنعى علاء عبدالخالق: كان شخصا مهذبا

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الراحل علاء عبدالخالق، موضحةً: "هذا الفنان الرائع لم يختلف معه أو عليه أي شخص، كان رجلا جميلا وشخصا مهذبا ومحترما".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "جيل كامل ينعي كل ذكرياته، لأنه فنان كبير وأصيل، وملايين من المصريين والعرب قلوبهم حزينة بسبب رحيله، لدينا أعداد كبيرة من المنشورات والشرايط والصور لعلاء عبدالخالق المتداولة على السوشيال ميديا".

وتابعت بسمة وهبة : "نتحدث عن جزء من ذكرياتنا، والفنان الراحل كانت بدايته مع فرقة الأصدقاء واكتشفه الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، وكانت هذه الفرقة تضم الفنانة والإعلامية الزميلة منى عبدالغني والفنانة المعتزلة حنان، وكانت بدايتهم أغنية وإحنا فايتين على الحدود، وكانت من أجمل الأغاني التي غناها كل الشباب، حيث عبرت عن حب الوطن وأثرت في الصغير والكبير".


 

بسمة وهبة علاء عبدالخالق منى عبدالغني 90 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

ترشيحاتنا

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

إصابة ضابط إسرائيلي خلال تدريب في قاعدة عسكرية

أسعار نيسان سنترا 2024 الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ