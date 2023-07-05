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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

تصدّرت الفنانة سارة سلامة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 


 

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا باللون الأحمر النارى مكشوف الظهر .


 

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.


 

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 


 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 


 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.


 

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

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IMG_9527
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IMG_9526
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IMG_9525
الفنانة سارة سلامة سارة سلامة فستان مكشوف

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